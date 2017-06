Koncert One Love Manchester. Zebrana kwota przekracza dwa miliony funtów

– Zanim zaczniemy, chciałabym z głębi serca podziękować wszystkim, którzy tutaj są. Kocham was bardzo mocno – tak rozpoczęła swój przekaz skierowany do publiczności Ariana Grande. Dodała też, że rodzaj miłości i zjednoczenia, jaki teraz wszyscy prezentują może być lekarstwem na ten „ogromny smutek”.

W koncercie na stadionie Old Trafford udział wzięli: Robbie Williams, Liam Gallagher, The Black Eyed Peas, zespół Coldplay, Miley Cyrus, Justin Bieber i Mac Miller. Liam Gallagher zagrał z Oasis, a Coldplay zagrał jeden z największych przebojów brytyjskiej muzyki - utwór „Live Forever”. Wspólnie wystąpiła też Miley Cyrus oraz Ariana Grande. Zaśpiewały przebój „Don't Dream It's Over”. Pod koniec show większość wykonawców dołączyła do Airany, aby wykonać jej przebój „One Last Time”. Na sam koniec artystka zaśpiewała „Somewhere over the Rainbow”.

Podczas koncertu prezentowano także krótkie komunikaty nagrane przez rozmaitych artystów. Wśród nich byli m.in. Bastolle, Demi Lovato, Blossoms, Chance The Rapper, The Chainsmokers, Kings of Leon, Rita Ora, Sam Smith, Twenty One Pilots, Jennifer Hudson i sir Paul McCartney. Trwający ponad trzy godziny koncert obejrzeć można na YouTube Ariany Grande.