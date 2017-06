Ponad 50 artystów zaśpiewało dla ofiar z Grenfell. Powstał też wzruszający teledysk

„Nie wiem od czego zacząć, więc zacznę od tego, że nie godzę się na to, by was zapomnieć, nie godzę się na ciszę, nie będę udawał, że nic się nie stało” – zaczyna utwór raper Stormzy. „To dla wszystkich dusz na szczycie Grenfell, nawet jeśli nigdy was nie spotkałem. Ponieważ to mógł być dom mojej mamy, albo dom mojego bratanka. Tam na górze, to mogłem być ja” – deklamuje brytyjski raper.

W 4-minutowym utworze brytyjskich artystów nie brakuje pięknych słów, a w teledysku wzruszających obrazów. W klipie oglądamy przemarsz wstrząsanych szlochem strażaków i ruiny wieżowca, który stał się grobem dla kilkudziesięciu osób. Brytyjscy muzycy śpiewają do przerobionego utworu „Bridge Over Troubled Water”, wykonywanego oryginalnie przez duet Simon & Garfunkel.

Brytyjskich wokalistów zaktywizował Simon Cowell, gwiazda popularnego muzycznego talent show „X-Factor”. Utwór, na którym zaśpiewało ponad 50 artystów, ma pomóc tym, którzy w tragedii Grenfell Tower stracili dobytek całego życia. Środki ze sprzedaży singla „Bridge Over Troubled Water” przeznaczone zostaną na wsparcie dla tych, którzy przetrwali pożar i zostali bez dachu nad głową. Pieniądze można przesyłać także niezależnie od kupna płyty.

W utworze „Bridge Over Troubled Water” dla ofiar pożaru Grenfell Tower pojawili się m.in.:

Angel, Anne-Marie, James Arthur, Carl Barat, James Blunt, London Community Gospel Choir, Ryan De La Cruz, Roger Daltrey, Craig David, Deno, Celine Dion, Donaeo, Mr Eazi, Ella Eyre, Paloma Faith, Shane Filan, Matt Goss, Tom Grennan, Jessie J, Louisa Johnson, Kelly Jones, Labrinth, Leona Lewis, Dua Lipa, Gareth Malone, Brian May, Tokio Meyers, 5 After Midnight, John Newman, Rita Ora, Liam Payne, Gregory Porter, RAYE, Emeli Sande, Shakka, Jorja Smith, Dan Smith, Matt Terry, Louis Tomlinson, Tulisa, Pixie Lott, Fleur East, Jessie Ware, Robbie Williams, WSTRN.

Pożar Grenfell Tower

Był to jeden z najtragiczniejszych pożarów w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich dekad – ogień objął wszystkie piętra budynku i według ostatnich informacji udostępnionych przez policję, kosztował życie 79 osób. Według wstępnych ustaleń śledczych, przeprowadzony w 2014 i 2015 roku remont elewacji wieżowca mógł w znacznym stopniu przyczynić się do tragedii. Podczas prac modernizator miał wówczas użyć materiałów podatnych na działanie ognia.