Ed Sheeran w wakacje zawita do Polski. Fani stoczą prawdziwą walkę o bilety

Brytyjski wokalista przyleci do Polski na jeden koncert 11 sierpnia 2018 roku. Bilety na to wydarzenie można będzie kupić już 8 lipca od godziny 11. Najtańsza wejściówka będzie kosztowała 209 złotych, najdroższa 400. Warszawski koncert na PGE Narodowym będzie jednocześnie ostatnim w ramach Divide Tour, na którym artysta promuje swoją płytę „Divide”. Przed przyjazdem do Polski wokalista odwiedzi m.in. Londyn, Paryż, Berlin, Hamburg, Monachium, Sztokholm, Amsterdam i Wiedeń.

Jako że bilety na poprzedni polski koncert Eda Sheerana na Torwarze w 2015 roku sprzedały się w niecały tydzień, tym razem organizatorzy spodziewają się prawdziwego szaleństwa. Od tamtego czasu brytyjskiego piosenkarza poznali już niemal wszyscy fani muzyki w Polsce. Artysta zrobił globalną karierę i uznawany jest za jednego z najlepszych muzyków estradowych. Jako pierwszy trzy razy z rzędu zapełnił na swoich koncertach stadion Wembley w Londynie. Podczas ostatniego festiwalu Glastonbury zgromadził także rekordowy tłum podczas swojego występu. Jego najnowsza płyta rozeszła się w 26 milionach egzemplarzy.

Ceny biletów:

Płyta: 269 zł



Trybuna Premium: 379 zł



Trybuna Dolna: 269 zł



Trybuna Górna: 229 zł



Trybuna Górna: 209 zł



Sektor K: 400 zł



Bilety dostępne na eventim.pl od 8 lipca, od godziny 11.