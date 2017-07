Poważne problemy zdrowotne Adele. To prawdopodobnie koniec jej koncertowej kariery

Informację o odwołaniu koncertów na stadionie Wembley przekazała za pośrednictwem Instagrama sama wokalistka. W wydanym oświadczeniu przyznała, ze powodem są problemy z głosem, na które nie pomagają możliwie największe dawki leków. Adele przyznała, że poważne problemy ze strunami głosowymi pojawiały się już na dwóch poprzednich koncertach, jednak liczyła na to, iż uda się doprowadzić trasę koncertową do końca, co ostatecznie okazało się niemożliwe.

„Powiedzieć, że jestem załamana, to jakby nic nie powiedzieć. (…) Rozważałam wystąpienie z playbacku, tylko po to, by być stanąć przed wami. Nigdy dotychczas tego nie zrobiłam i nie mogłabym tego zrobić” – napisała wokalistka. Jak dodała, kolejne informacje dotyczące ewentualnych dalszych koncertów i decyzji odnośnie występów pojawiają się w najbliższych dniach.

Według medialnych informacji, kolejne oświadczenia będą dotyczyły końca koncertowej kariery Adele, gdyż już trasa kończąca się na stadionie Wembley miała być ostatnią w karierze brytyjskiej wokalistki. Jak sama napisała przed kilkoma dniami, nie czuła się najlepiej na scenie.