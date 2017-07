Ed Sheeran pożegnał się z Twitterem. Wszystko przez krytyczne komentarze

Ed Sheeeran był headlinerem festiwalu Glastonbury. Jego występ wywołał wiele kontrowersji, ponieważ fani zauważyli, że artysta przestał grać na gitarze, a mimo tego w głośnikach nadal było słychać dźwięki tego intrumentu. W mediach społecznościowych pojawiło się bardzo wiele krytycznych wpisów pod jego adresem. Sheeran tłumaczył, że dźwięki gitary było słychać, ponieważ zastosował efekt loop, czyli tzw. zapętlenie jednego fragmentu granej melodii, która została nagrana wcześniej podczas występu. – Nigdy nie myślałem, że będę musiał to wyjaśniać, ale wszystko, co robię podczas moich występów na żywo, jest na żywo. To jest pętla, a nie podkład. Proszę, wygooglujcie sobie – napisał Sheeran.

Tłumaczenia muzyka nie przekonały jednak jego fanów, którzy nadal zamieszczali w internecie krytyczne komentarze. W związku z tym wokalsita postanowił usunąć swój profil na Twitterze. Muzyk zamieścił do tej pory ponad 30 tysięcy tweetów. Jego konto obserwuje ponad 19 milionów internautów. Obecnie na jego profilu można znaleźć jedynie odnośniki do zdjęć na Instagramie. – Idę dalej. Nie ma tam niczego prócz ludzi piszących wredne rzeczy. Jeden komentarz może zniszczyć twój dzień – powiedział piosenkarz w rozmowie z brytyjskimi mediami.