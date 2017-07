Ten utwór pobił niesamowity rekord na YouTube. Jest popularniejszy niż „Gangnam Style”

W ciągu ostatnich pięciu lat „Gangnam Style” nie miał sobie równych. Słynny teledysk „złamał” licznik YouTube'a, przekraczając 2 miliardy wyświetleń i zmusił serwis do zmiany kodu zliczającego. Singiel południowokoreańskiego artysty Psy ma 2 mld 896 mln wyświetleń (stan na 12 lipca - red.)., ale został zdetronizowany przez teledysk do piosenki „See You Again” autorstwa Wiza Khalify i Charliego Purtha, który przekroczył historyczną granicę 2,9 mld wyświetleń.

Amerykański piosenkarz, kompozytor i producent muzyczny Charlie Puth, który w 2015 roku napisał, współpracował i zaśpiewał gościnnie w utworze „See You Again” razem z Wizem Khalifą, do pobitego rekordu odniósł się na Twitterze. „Dołączyłem do YouTube'a w 2007 roku. Chciałem zrobić wideo, które osiągnie 10 tys. wyświetleń. Właśnie usłyszałem o »See You Again«. WOW” – napisał.

Piosenka „See You Again” znalazła się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej do filmu „Szybcy i wściekli 7”. Numer został napisany w hołdzie aktorowi Paulowi Walkerowi i dotarł do pierwszego miejsca list przebojów w Australii, Austrii, Belgii, Szwecji, Kanadzie, Niemczech, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Francji.