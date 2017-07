Justin Bieber potrącił fotografa. Wyjeżdżał z kościelnego parkingu

Do wypadku doszło w środę około godziny 21:30 czasu lokalnego w Beverly Hills. Justin Bieber wyszedł z kościoła w Saban Theatre po wieczornym nabożeństwie. Na zewnątrz czekali już na niego paparazzi. Pospiesznie wsiadł do swojego pick-upa i próbował wyjechać z parkingu. Podczas cofania potrącił jednego ze zgromadzonych fotografów. Zaraz po tym Bieber wyskoczył z samochodu pobiegł do rannego. Towarzyszył mu aż do przyjazdu służb medycznych.

Policja z Beverly Hills przekazała, że fotograf nie ma obrażeń, które zagrażałyby jego życiu.