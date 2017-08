„Drugie życie” Davida Hasselhoffa. Jego piosenka hitem internetu

Hollywoodzki gwiazdor ostatniego dwudziestolecia ubiegłego wieku po raz kolejny udowodnił, że ma do siebie ogromny dystans, a jednocześnie nie brakuje mu zmysłu do robienia interesów. Po nagraniu piosenki „True Survivor” do świetnie przyjętego filmu „Kung Fury” i epizodzie w hicie „Guardians of Galaxy”, pojawia się w bonusowym teledysku, reklamującym wydanie „GoG vol. 2” na DVD i Blu-ray. Kiczowaty (w przemyslany sposób) teledysk do piosenki „Guardians' Inferno” momentalnie stał się przebojem w internecie i umacnia wizerunek Hasselhoffa jako zabawnego showmana i ambasadora „wspaniałych lat 80-tych”.

Pochodzący z Niemiec David Hasselhoff debiutował w 1973 roku w programie muzycznym The Dean Martin Show. Największą sławę przyniosły mu role policjanta-kierowcy Michaela Knighta, właściciela mówiącego Pontiaca w serialu „Nieustraszony” oraz ratownika Mitcha Buchannona w serialu „Słoneczny patrol”. Hasselhoff nagrał także kilkanaście płyt muzycznych, dobrze przyjętnych zwłaszcza w niemieckojęzycznych krajach.