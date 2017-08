W tragicznych okolicznościach zmarł Dave Deporis. Miał 40 lat

Do zdarzenia doszło 9 sierpnia. Według policyjnego raportu, Dave Deporis spędzał czas w ogródku jednej z kawiarni. Na stoliku miał położony laptop. W pewnym momencie podbiegł do niego nieznany sprawca i ukradł jego komputer, po czym wsiadł do czerwonego SUV-a.

Dave Deporis postanowił pobiec za złodziejem, ponieważ - jak można przypuszczać - na swoim laptopie miał całą swoją twórczość. Z informacji świadków zdarzenia wynika, że muzyk złapał się czerwonego SUV-a, jednak kierowca nie zwolnił i zaczął wlec za sobą goniącego go mężczyznę. W końcu zatrzymał się i zostawił Deporisa na poboczu.

Muzyk trafił do pobliskiego szpitala z licznymi obrażeniami, jednak nie udało się go uratować. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie. Do tej pory nikogo nie zatrzymano.

Hołd zmarłemu oddali m.in. Anohni i Regina Spektor.