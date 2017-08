Amerykański tenor i wokalistka zaśpiewają u boku Chrisa Bottiego!

Koncerty Chrisa Bottiego w Polsce odbędą się za trzy tygodnie. Wybitny trębacz nie przyjedzie do Polski sam! Towarzyszyć mu będą także – co może być zaskoczeniem – wokaliści.

Sy Smith jest piosenkarką poruszającą się w stylistyce R&B. Należała do zespołu niezwykle popularnego programu telewizyjnego „The Tonight Show” w USA w czasach, kiedy prowadził go Jay Leno. Wspomagała też wokalnie Whitney Huston, czy Macy Grey. Sy ma ciepłą, zmysłową barwę głosu, sprawnie porusza się w improwizacyjnych solówkach. Od kilku lat należy do stałej ekipy w zespole Bottiego. Śpiewała piosenkę „Look of Love” m.in. w słynnym już koncercie w Bostonie uwiecznionym na DVD. Obok Sy, na koncercie Chrisa Bottiego śpiewać będzie także Jonathan Johnson. Jego stylistyka to zupełnie odmienny biegun, ponieważ muzyk jest... tenorem! Dał się poznać z brawurowego wykonania wspólnie z trębaczem słynnych pieśni „Time to say goodbay” czy „Nessun Dorma”. Całkiem możliwe więc, że jeśli w składzie na polskie występy znalazł się również młody śpiewak, usłyszymy i te utwory!

Wokalnie w czasie koncertów wspomagać będzie Chrisa także Rachel Eckroth. Artystka gra na klawiszach, a także śpiewa. Łączy jazz z brzmieniem elektronicznym. Jej muzyka wychodzi daleko poza tradycyjną muzykę instrumentalną, nie stroni od improwizacji i różnych efektów syntezatorów. Na swoim koncie ma dwie solowe płyty – w pierwszej porusza się w obrębie jazzu, a w drugiej – szybuje w kierunku R&B i popu. Dzisiaj muzyka Rachel to połączenie jazzu, popu i eksperymentalnego indie rocka. W kręgach muzycznych ma już uznaną markę. Od kilku sezonów towarzyszy trębaczowi.

Polskie koncerty Chrisa Bottiego obejmują występy w trzech miastach: Warszawa – 5 września, COŚ Torwar, Wrocław – 6 września, Hala Stulecia oraz Szczecin – 7 września, Azoty Arena. Wejściówki na te wydarzenia można nabywać za pośrednictwem stron www.bilety.imprezyprestige.com i eBilet.pl oraz w salonach sieci Empik w całym kraju. Promotorem polskiej trasy trębacza jest agencja Prestige MJM.