Nieznany utwór popularnego Beatlesa trafi na aukcję. Organizatorzy spodziewają się ogromnych zysków

Utwór „Hello Miss Mary Bee” został napisany w 1968 roku. Harrison chciał w ten sposób zaimponować swojej przyjaciółce Mary Bee. Organizatorzy aukcji w Warrington w północnej Anglii podkreślają, że utwór powstał w czasie, gdy muzyk pracował nad pierwszą solową płytą „Wonderwall” . Był to okres, w którym Harrison fascynował się filozofią, muzyką i kulturą Indii. I właśnie w takim charakterze jest napisany nieznany dotąd utwór „Hello Miss Mary Bee” .

Na aukcję mają również trafić inne przedmioty związane z legendarnym muzykiem The Beatles. Fani zespołu będą mogli wylicytować m.in. rzadkie, francuskie wydania niektórych singli czy też partyturę słynnej „Eleanor Rigby” z albumu „Revolver” , która została rozpisana na cztery skrzypce, dwie wiolonczele oraz dwie altówki. Przedstawiciele słynnego domu Omega twierdzą, że wszystkie przedmioty związane z popularną grupą, a w szczególności nieznana dotąd piosenka autorstwa Harrison mogą przynieść zysk w wysokości ponad 15 tysięcy funtów. – To niesamowite wiedzieć, że George napisał coś jeszcze. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że to właśnie w nasze ręce trafiło to muzyczne dzieło – mówił jeden z przedstawicieli domu aukcyjnego.