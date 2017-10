Nie żyje Tom Petty. Legendarny wokalista miał 66 lat

W poniedziałek amerykańskie media zaczęły informować, że w niedzielę Petty został znaleziony „nieprzytomny i bez oznak życia” w jego rezydencji w Malibu. Według serwisu TMZ, wokalista trafił do szpitala w Santa Monica, gdzie podłączono go do aparatury podtrzymującej życie. Następnego dnia pojawiła się informacja o śmierci piosenkarza, którą niezależnie od siebie potwierdzają CBS News i Rolling Stone.

Tom Petty znany był z występów w grupie Tom Petty and the Heartbreakers, a także kariery solowej. Jego wielką inspirację stanowiła twórczość Boba Dylana, z którym koncertował wraz ze swoim zespołem w 1986 i 1987 roku. Publiczność na całym świecie zapamięta go z utworów takich jak „Learning To Fly” czy „Into The Great Wide Open” .