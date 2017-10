Tom Petty odszedł w wieku 66 lat. Bliscy muzyka: Jesteśmy zdruzgotani jego przedwczesną śmiercią

„W imieniu rodziny Toma Petty'ego jesteśmy zdruzgotani ogłaszając przedwczesną śmierć naszego ojca, męża, brata, lidera i przyjaciela” – zaznaczono na wstępie. Jak odnotowano dalej, legendarny muzyk miał zawał serca w swoim domu w Malibu i został natychmiastowo przewieziony do UCLA Medical Center, jednak nie udało się go uratować. „Zmarł spokojnie o godzinie 20:40 w otoczeniu swojej rodziny, członków zespołu i przyjaciół” – podkreślono dalej. Pod oświadczeniem podpisany jest wieloletni menadżer Toma Petty'ego i The Heartbreakers, Tony Dimitriades.

Tom Petty znany był z występów w grupie Tom Petty and the Heartbreakers, a także kariery solowej. Jego wielką inspirację stanowiła twórczość Boba Dylana, z którym koncertował wraz ze swoim zespołem w 1986 i 1987 roku. Publiczność na całym świecie zapamięta go z utworów takich jak „Learning To Fly” czy „Into The Great Wide Open” .

Czytaj także:

Nie żyje Tom Petty. Legendarny wokalista miał 66 lat