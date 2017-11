Rekordowe zyski artysty. Osiem lat po śmierci Jackson „zarobił” 75 mln dolarów

Król popu uplasował się na szczycie listy najlepiej zarabiających nieżyjących artystów magazynu „Forbes” . Licząc od października 2016 roku, artysta zarobił aż 75 milionów dolarów. Spadkobiercy Jacksona zarobili 825 milionów dolarów. Kwota ta została uznana za najwyższy roczny przychód jakiegokolwiek artysty, zarówno żyjącego, jak i nieżyjącego.

Z szacunków „Forbesa” wynika, że w chwili śmierci majątek Michaela Jacksona był szacowany na kwotę ponad pół miliarda dolarów. Obecnie wynosi on ponad 2 miliardy 105 milionów dolarów. To dokładnie tyle samo, ile wynosi PKB Liberii. Spadkobiercy Jacksona zarabiali m.in. na premierowych utworach artysty wydanych po jego śmierci. "Xscape", to już drugi po "Michael" z 2010 roku pośmiertny longplay Jacksona. W zestawie znajdzie się osiem utworów. Producentem wykonawczym dzieła jest L.A. Reid, szef wytwórni Epic Records, który uzyskał nieograniczony dostęp do niepublikowanych nagrań z wokalem króla popu.

Na kolejnych miejscach na liście uplasowali się: golfista Arnold Palmer, producent orzeszków ziemnych Charles Schulz, Elvis Presley oraz Bob Marley.