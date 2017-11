Nie żyje David Cassidy. Popularny aktor i piosenkarz miał 67 lat

Kilka dni temu 67-letni David Cassidy trafił do szpitala z powodu niewydolności wielonarządowej. W wywiadach zdradzał wcześniej, że zmaga się z demencją, do tego po zakończeniu kariery filmowej i muzycznej ujawniły się u niego poważne problemy z nadużywaniem alkoholu. Kilkakrotnie został aresztowany za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym. Kiedy trafił do szpitala w Fort Lauderdale na Florydzie, lekarze ocenili, że potrzebuje szybkiego przeszczepu wątroby. Organizm 67-latka nie wytrzymał jednak do tego momentu.

Jak podkreśla rzeczniczka zmarłego Jo-Ann Geffen, w chwili śmierci byli przy nim jego bliscy. David Cassidy największe triumfy święcił w latach 70. jako gwiazda popularnego serialu „The Partridge Family”. Nagrywał też muzykę. W jego dorobku znajdziemy aż siedem płyt studyjnych.