Najlepiej zarabiające artystki w branży muzycznej. Liderką rankingu Beyonce

Najlepiej zarabiające kobiety w branży muzycznej

W tym roku zdecydowaną liderką rankingu najlepiej zarabiających kobiet w branży muzycznej przygotowanego przez magazyn „Forbes” jest Beyonce, która od czerwca 2016 roku do czerwca 2017 roku zarobiła 105 milionów dolarów. Większość zysków pochodzi z trasy koncertowej „Formation World Tour” , która została przerwana ze względu na ciążę artystki. Wokalistka zdetronizowała tym samym Taylor Swift, która w tegorocznym zestawieniu znalazła się na trzeciej pozycji.