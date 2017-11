Takiego Jacksona jeszcze nie słyszeliście! Polski zespół dokonał niezwykłej interpretacji, możesz ich wesprzeć

Fair Play Quartet to zespół działający na pograniczu rozrywki i klasyki, specjalizujący się w wykonywaniu muzyki pop na instrumentach smyczkowych. Artyści koncertowali w wielu krajach m.in. w Niemczech, Chinach, Słowenii, Katarze czy Litwie. Mieli zaszczyt występować na osobiste zaproszenia znamienitych osób i instytucji jak Para Prezydencka – Bronisław i Anna Komorowscy, Emir Kataru oraz Ambasady i Instytuty Polskie na świecie. Fair Play Quartet współpracował m.in. z Haliną Mlynkovą, Smolikiem, Mariką, Gabą Kulką, Kari, Grażyną Łobaszewską, Ewą Błaszczyk, Julią Marcell, Buslavem, Robertem Janowskim, Izą Kowalewską, Januszem Radkiem, światowej sławy duetem DJ-skim ‘Catz ’n Dogz’, Anną Hawkins (Nowa Zelandia), Jerzem Igorem. Związani z kilkoma różnymi telewizyjnymi produkcjami muzycznymi, a także warszawskimi teatrami – Studio Buffo, Rampa. Nagrywa także muzykę do filmów i reklam.

Niedawno Fair Play Quartet zakończył nagrywanie materiału na album „Jackson on strings”. Jest to projekt skierowany do odbiorców ceniących jakość, elegancję, ale także nowoczesność. Dzięki temu, że opiera się na hitach powszechnie znanych, trafia do szerokiego odbiorcy. W show duże znaczenie mają także kostiumy oraz efekty pozamuzyczne. Istotne w nim jest zastosowanie przez artystów najlepszych mikrofonów do instrumentów smyczkowych - koncert wykonywany jest z nagłośnieniem. Na materiał składają się najbardziej znane przeboje Michaela Jacksona jak „Thriller”, „Bad” czy „Rock with you” w niebanalnych, często wirtuozowskich aranżacjach wiolonczelisty kwartetu – Jana Stokłosy.

„Jackson on strings” stanowi propozycję zarówno dla koneserów muzyki klasycznej, którzy docenią brzmienie smyczkowe w nowej, przebojowej odsłonie, jak i dla fanów popu, ponieważ przekonają się, że instrumenty rodem z filharmonii mogą nadać popularnym piosenkom zupełnie nowy wymiar.

Aby zrealizować swoje marzenia i wydać album „Jackson on strings”, kwartet włożył wiele swojego czasu i nakładu finansowego. Wciąż jednak brakuje finansów na miks, mastering, wykup praw autorskich i produkcję CD. Wszystkich zainteresowanych pomocą zespołowi odsyłamy na stronę www.wspieramkulture.pl, gdzie trwa internetowa zbiórka funduszy w celu zakończenia projektu.