Najpopularniejsze teledyski mijającego roku w Polsce i na świecie. Youtube podsumowuje 2017'

Jak co roku największy na świecie serwis z plikami wideo podzielił się z użytkownikami zestawieniem najpopularniejszych filmów. Jak pewnie wszyscy się spodziewali, zarówno w Polsce, jak i na świecie królowało przez jednych kochane, przez innych znienawidzone „Despacito”. Wakacyjny hit 2017 roku grany był na niemal każdym kroku: w restauracjach, klubach czy na plaży. Piosenkę nagrał pochodzący z Portoryko Luis Fonsi. „Despacito”, która miało swoją premierę 13 stycznia, zostało odtworzona na Youtube rekordową liczbę ponad czterech miliardów razy, stając się najpopularniejszym filmem w historii portalu.

W światowym rankingu dominowały piosenki wykonywane przez latynoskich twórców. Oprócz „Despacito”, w pierwszej szóstce znalazły się jeszcze takie utwory jak „Mi Gente”, „Felices los 4” czy „Ahora Dice”. W Polskiej szóstce znalazły sie tylko dwa polskojęzyczne utwory: „Porady na zdrady” i zatytułowany po angielski „Half dead”. Jeśli jeszcze nie słuchaliście tych piosenek, to zamieszczamy je wszystkie poniżej:

Numerem dwa – zarówno na światowej, jak i na polskiej liście przebojów – był Ed Sheeran w utworze „Shape of You”

Trzecie miejsce w Polsce należało do AronChupa i Little Sis Nora w piosence o intrygującym tytule „Llama In My Living Room”

Czwarta była Ania Dąbrowska i jej „Porady na zdrady”

Piąte miejsce to Coldplay i Chainsmokers w utworze - „Something Just Like This”

Najlepszą szóstkę w Polsce zamykają Quebonafide i ReTo z utworem „Half dead”

Wracamy do listy światowej –tam trzecie miejsce zajęli J Balvin i Willy William w piosence „Mi Gente”

Czwarty wynik na świecie osiągnął Maluma z utworem „Felices los 4”

Piąty był Bruno Mars i jego „That’s What I Like”

Ostatnie miejsce w top6 należało w roku 2017 do Chrisa Jeday'a i piosenki „Ahora Dice”