Nie żyje Ray Thomas, jeden z założycieli The Moody Blues. Miał 76 lat

Wytwórnia muzyczna Thomasa – Esoteric Recordings/Cherry Red Records – podała, że wokalista zmarł nagle w czwartek 4 stycznia w swoim domu w Surrey, niedaleko Londynu. Nie podano przyczyny śmierci, jednak w 2014 roku Thomas ujawnił, że zdiagnozowano u niego raka prostaty.

Urodzony w 1941 roku Thomas założył The Moody Blues w 1964 roku z innymi muzykami, w tym Mike'em Pinderem i Dennym Lainem. Zespół wkrótce zamienił swoje bluesowe korzenie na bardziej orkiestrowe brzmienie, które zaczęto nazywać ruchem progresywnym. Solowy flet Thomasa był kluczowym elementem jednego z największych przebojów grupy, „Nights in White Satin”. Zespół w kwietniu zostanie wprowadzony do Rock and Roll Hall od Fame w Cleveland.

John Lodge – wokalista, basista i autor tekstów zespołu The Moody Blues pożegnał swojego przyjaciela na Twitterze. „Ray i ja byliśmy razem w tej magicznej podróży, odkąd skończyliśmy 14 lat... dwoje małych dzieci z Birmingham, które sięgnęły gwiazd. Zrobiliśmy to razem” – napisał.

„Jesteśmy głęboko wstrząśnięci jego odejściem i będziemy tęsknić za jego ciepłem, humorem i życzliwością. To był zaszczyt poznać i pracować z nim. Nasze myśli są w tym smutnym czasie z jego rodziną i żoną Lee” – napisała wytwórnia Esoteric Recordings w oświadczeniu.