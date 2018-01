Neil Diamond kończy karierę muzyczną. Wokalista choruje na Parkinsona

Neil Diamond to amerykański piosenkarz, kompozytor i autor tekstów piosenek w stylu pop, rock, folk i country. Jego najbardziej znane przeboje to „Sweet Caroline” , „Love on The Rock” oraz „Cracklin” . Muzyk ma na swoim koncie 130 milionów sprzedanych płyt. W tym roku Diamond kończy 77 lat. Wokalista ma zostać uhonorowany przez Narodową Akademię Rejestracji Sztuki i Nauki specjalną nagrodą za całokształt twórczości. Od kilku tygodni Diamond grał koncerty z okazji 50-lecia działalności artystycznej.



Nieoczekiwanie muzyk poinformował o zakończeniu kariery i wycofaniu się z trasy koncertowej. U artysty zdiagnozowano bowiem chorobę Parkinsona. Pojawienie się tej choroby sprawiło, że muzykowi trudno jest podróżować i występować. „Przepraszam wszystkich fanów i tych, którzy zakupili już bilety na moje występy. Byłem zaszczycony tym, że mogłem pokazać dużej publiczności mój dorobek artystyczny. Jest mi niezwykle przykro, że nie będę mógł już wystąpić. Dziękuję moim fanom na całym świecie. Dziękuję za otrzymane wsparcie. Przygoda ze sceną była niesamowita i mogła się wydarzyć tylko dzięki wam” – napisał wokalista.