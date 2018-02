Jeden z najpopularniejszych utworów Michaela Jacksona to plagiat? „Wielokrotnie dopuszczał się kradzieży utworów”

Michael Jackson jest niekwestionowanym królem popu. Jego utwory zdominowały rynek muzyki popularnej w latach 80. i 90. W sumie artysta sprzedał ponad 750 mln egzemplarzy płyt na całym świecie. Z szacunków „Forbesa” wynika, że w chwili śmierci majątek Michaela Jacksona był szacowany na kwotę ponad pół miliarda dolarów. Obecnie wynosi on ponad 2 miliardy 105 milionów dolarów.

Cień na karierę muzyka kładzie jednak były mąż La Toyi Jackson, siostry Michaela. Jeffre Philips stwierdził bowiem, że jedna z najpopularniejszych piosenek króla popu, Billie Jean jest plagiatem utworu „Ghetto life” Ricka Jamesa. Philips powiedział w rozmowie z portalem Page Six, że James wyznał mu podczas jedenj z rozmów, że Michael Jackson chciał przyjść do studia i zobaczyć, jak pracuje. – Jakiś czas później na rynku ukazał się Thriller. James od początku zdawał sobie sprawę z tego, że jego piosenka została skradziona, ale kiedy powiedział o tym Jacksonowi ten tylko się uśmiechnął i odprawił go z kwitkiem – wyjaśnił były mąż siostry Jacksona.

Do podobnych wniosków doszedł Quincy Jones, producent legendarnego albumu Thriller. Zdobywca 28 nagród Grammy powiedział, że Jackson wielokrotnie dopuszczał się kradzieży innych piosenek. Według producenta Billie Jean nawiązują także do słynnego utworu Donny Summer „State of Independence”

