Zdjęcie Eda Sheerana wywołało burzę domysłów. Artysta w tajemnicy wziął ślub?

Ślub w tajemnicy?

Internauci zaczęli w komentarzach spekulować na temat możliwego potajemnego ślubu artysty, po tym gdy na jednym ze zdjęć Sheerana zauważyli obrączkę na jego palcu. Artysta zamieścił czarno-białe zdjęcie na swoim Instagramie.

Już wcześniej muzyk ogłosił na Instagramie, że zaręczył się ze swoją wieloletnią partnerką Cherry Seaborn. Para nie podała wtedy daty ślubu. „Oświadczyłem się tuż przed Nowym Rokiem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i zakochani” – napisał Ed Sheeran na swoim profilu. Opublikował również zdjęcie, na którym można zobaczyć artystę w towarzystwie ukochanej, którą obejmuje i całuje. „Nasze koty też są zachwycone” – dodał piosenkarz.

Szkolna miłość

BBC podkreśla, że Ed Sheeran i Cherry Seaborn są parą od 2015 r., ale poznali się jeszcze w szkolnych czasach we wschodniej Anglii. W 2016 roku artysta postanowił odpocząć od muzyki. Zamiast pracować nad nowymi utworami, wybrał się ze swoją dziewczyną w podróż dookoła świata. 26-latek przyznał, że w końcu miał czas, by „zakochać się na nowo”. – Zawsze angażowałem się w związki. Teraz jestem gotów, by założyć rodzinę. Chcemy mieć dzieci –mówił Zane'owi Lowe'emu na antenie Beats 1.

Co ciekawe, Cherry Seaborn pasjonuje się grą w hokeja. W 2012 roku wraz z reprezentacją Anglii U-21 wywalczyła brąz na Mistrzostwach Europy. Studiowała na Duke University w Północnej Karolinie. Zawodowo jest księgową.