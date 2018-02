Wyjątkowe wydarzenie na polskiej scenie muzycznej. Tauron Life Festival Oświęcim 2018 znów zaskakuje

Kazik Staszewski, Darek Malejonek, Robert Brylewski - to tylko część składu, jaki wystąpi na koncercie Punk Alivew ramach TLFO 2018, 16 czerwca na stadionie MOSiR w Oświęcimiu. To wielka gratka dla fanów polskiego niezależnego rocka, zwłaszcza że do 1000 pierwszych biletów organizatorzy bezpłatnie dołączają winyl z limitowanej edycji.

Klasyki rodzimego rocka, takie jak „Arahja” i „Polska” Kultu, „Kto cię obroni Polsko” KSU, czy „Niezwyciężony” Armii, do tego utwory Kryzysu, Włochatego, Moskwy oraz zagranicznych artystów, takich jak Patti Smith i Chumbawamba, okraszone imponującą sekcją dętą i rytmiczną oraz świetną oprawą wizualną, wykonane przez legendy polskiego punk rocka – 16 czerwca na TLFO szykuje się koncert, jakiego jeszcze nie było w historii festiwalu. Plejada gwiazd Podczas bezprecedensowego wydarzenia w historii polskiej muzyki na jednej scenie pojawią się ikony polskiej sceny punkowej: Kazik, Siczka, Darek Malejonek, Tomasz Budzyński, Robert Brylewski, Jeż i Raga, Kefir, Smalec, zespoły Prawda i Kryzys oraz zaproszeni goście, m.in. Ania Rusowicz. Wyjątkowy koncert będzie miał stosowną oprawę w postaci punk rockowego miasteczka ze stanowiskami odsłuchowymi, sprzętem z epoki oraz setkami winyli i kaset. Fani będą mogli przybić tam piątki ze swoimi ulubionymi artystami. Artyści, którzy dawali nadzieję Koncert Punk Alive w ramach 9. edycji TLFO nieprzypadkowo zbiega się w czasie z obchodzoną w tym roku setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Artyści punkowi, otwarcie sprzeciwiając się w latach 80. systemowi komunistycznemu, dawali ludziom nadzieję, podnosili na duchu, pozwalali czuć się wolnym mimo życia w zniewolonym kraju i w pewnym stopniu przyczynili się do odzyskania wolności w 1989 r. Trudno dla tego typu wydarzenia znaleźć miejsce lepsze niż Tauron Life Festival Oświęcim, któremu idea wolności przyświeca od samego początku. To wyjątkowa inicjatywa, która ma na celu budowanie pokojowych relacji ponad wszelkimi granicami. Sięga po różne środki wyrazu: muzykę, teatr, kino, grafikę, działania edukacyjne, a także sport. Sprzedaż już ruszyła Sprzedaż biletów na sobotni (16.06) koncert TLFO już się rozpoczęła - każdy z tysiąca fanów, którzy jako pierwsi zakupią bilet, otrzyma od organizatorów prezent w postaci kolekcjonerskiej płyty winylowej, stworzonej specjalnie na to wydarzenie. Bilety dostępne na: www.eventim.pl oraz www.lifefestival.pl Aby być na bieżąco, odwiedzaj stronę www.facebook.com/LifeFestivalOswiecim lub zapisz się do newslettera dostępnego nawww.lifefestival.pl. Czytaj także:

