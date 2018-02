Zenon Martyniuk i Sławomir w duecie? „Nie mówię »nie«”

Jak wskazuje portal, Zenek Martyniuk gra rocznie około 250 koncertów i sprzedaje setki płyt, ale powoli „dogania” go piosenkarz Sławomir Zapała. Jest on autorem przeboju „Miłość w Zakopanem”, który na portalu YouTube ma ponad 110 tysięcy wyświetleń. Sam Sławomir swój styl określa jako „rockopolo”. Jego wcześniejsze piosenki to m.in. „Megiera” czy „Ni mom hektara”.

„Nie mówię »nie«”

– Ja w podobnych klimatach zaczynałem w latach 80., grając w składzie z gitarą, basem, klawiszami i perkusją – stwierdził Martyniuk. – Graliśmy w takim tradycyjnym składzie na zabawach i weselach. Teraz robimy trochę inne aranżacje, chętniej używamy sampli. Ale to też zależy od piosenki – dodał. „Król disco polo” wyznał, że czasem również sięga po instrumenty akustyczne czy tradycyjne, podobnie jak Sławomir, jeśli wymaga tego aranżacja. – Wybrał inny styl, ale najważniejsze, że też się podoba – ocenił.

Lider zespołu Akcent stwierdził, że możliwa jest współpraca ze Sławomirem. – troszkę już duetów nagrałem i na razie skupiam się na swoich własnych piosenkach. Ale nie mówię „nie”. Jeśli znajdziemy fajną piosenkę, w której można wykazać się wokalnie – powiedział.

„Król disco polo”

Zenon Martyniuk jest uważany za czołowego przedstawiciela nurtu disco polo. Do jego najbardziej znanych hitów należą „Gwiazda”, „Królowa nocy”, czy „Przez twe oczy zielone”, który odniósł na YouTube niesamowity sukces. W lipcu została książka biograficzna muzyka pod tytułem „Zenon Martyniul – Życie to są chwile” napisana przez Martynę Rokitę. Na jesień 2018 roku planowane jest nakręcenie filmu dokumentalnego o życiu piosenkarza.

