Dawid Podsiadło zachwycony ludowym coverem utworu „Nieznajomy”. Jest komentarz artysty

Cover utworu „Nieznajomy” opublikowano w serwisie YouTube 23 lutego. Do tej pory materiał odtworzono ponad 100 tys. razy. W tym samym czasie cover udostępniono również na Facebooku. „Jesteśmy dumne i nieco stremowane. Prosimy poświęćcie nam 4 i pół minuty waszego cennego czasu. Poczujcie to co my kiedy nagrywałyśmy ten utwór. Poczujcie magię, wzruszenie, piękno z odrobiną melancholii” – czytamy na profilu zespołu Tulia.

Minęło kilka dni, a pod piosenką wykonaną przez folkowy zespół, pojawiło się wiele komentarzy. Również na reakcję samego Dawida Podsiadły nie trzeba było długo czekać. Artysta postanowił ocenić wykonanie jego własnego utworu w nieco innej wersji. „Wszyscy mi wysyłają, wiadomości, linki, insta, Facebooki, YouTube, artykuły o tym piszą, no to też muszę w tej sprawie zabrać głos” – napisał. „Pięknie hipnotyzujący ten cover. Ogromny szacunek za video. Widać, że poświecono temu mnóstwo pracy i pasji i to ogromnie doceniam. Efekt jest wspaniały, bardzo poruszające i po prosu piękne. Przyjemnie posłuchać takiego Nieznajomego. Tulia wysyłam dużo dobrej energii. Magia” – dodał Podsiadło.

Czytaj także:

The Rolling Stones wracają do Polski po 11 latach! Zagrają w Warszawie