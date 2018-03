Nieznana piosenka Amy Winehouse trafiła do sieci! Utwór powstał 17 lat temu

Amy Winehouse miała na koncie trzy wydane płyty. Kiedy artystka zmarła w 2011 r. zapewniano, że wszystkie nagrania demo wokalistki zostały zniszczone. Zdecydowano się na to, by nie doszło do wydania nowych albumów po śmierci piosenkarki.

„Amy otworzyła usta i nas wszystkich zdmuchnęła”

Mimo to, muzyk Gil Cang, który napisał utwór „My Own Way” z Jamesem McMillanem, zachował kopię piosenki śpiewanej przez Winehouse. Ostatnio zdecydował, by opublikować nieznany dotąd materiał w serwisie YouTube. – To był szczególnie trudny okres w świecie muzyki pop. Wiele okropnych dziewczyn, zespołów i chłopców. Musieliśmy coś dla nich zrobić. Amy przyszła, żeby nas zobaczyć, otworzyła usta i po prostu nas wszystkich zdmuchnęła – wspomina Cang. – Natychmiast zdaliśmy sobie sprawę z jej talentu. Szczęka znalazła się na podłodze –dodaje. Gil Cang twierdzi, że znalazł zapomniane nagranie w ubiegłym tygodniu. – Pomyślałem, że wydam to, by ludzie mogli to usłyszeć –przyznaje.

„Independent przypomina, że było tylko jedno pośmiertne nagranie Amy Winehouse. Kilka miesięcy po śmierci artystki, na rynku pojawił się album zatytułowany Lioness: Hidden Treasures. Na płycie znalazło się 11 nieopublikowanych wcześniej utworów.

