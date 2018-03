Beyonce i Jay-Z w Polsce! Najpopularniejsza muzyczna para rusza w trasę „OTR 2”

To już pewne! Beyonce i Jay-Z wyruszają na wspólną trasę koncertową. On The Run Tour obejmie łącznie 15 koncertów w Europie. Co najważniejsze, na liście jest także koncert w Warszawie!

Oprócz stolicy naszego kraju najgorętsza para Hollywood wystąpi także m.in. w Amsterdamie, Londynie, Milanie, Barcelonie, Berlinie i Paryżu. Bilety na wydarzenie w przedsprzedaży dla klientów Citi będzie można nabyć 19 marca o godzinie 12:00. W przedsprzedaży dla wszystkich wejściówki kupić będzie można od 22 marca, a od 23 marca, godz. 9:00 pojawią się bilety w regularnej dystrybucji na stronie www.livenation.pl. Bilety w przedsprzedaży Live Nation kosztować będą od 82 - 550 złotych. Natomiast pakiety VIP w przedsprzedaży zapłacimy od 825 do 3, 564 złotych. Koncert odbędzie się 30 czerwca 2018 roku na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Beyonce już raz odwiedziła nasz kraj. W 2013 roku pojawiła się na Orange Warsaw Festiwal. Z kolei Jay-Z gościł między innymi na Open'er Festivalu w Gdyni czy Coke Live Music Festival w Krakowie.