Rihanna zbulwersowana reklamą na Snapchacie. „Celowe żarty z ofiar przemocy”

Sprawa dotyczy reklamy, w której użytkownikom zadano pytanie, czy raczej uderzyliby Rihannę, czy może Chrisa Browna. Screen wiadomości, która pojawiała się na ekranach smartfonów można znaleźć w mediach społecznościowych.

Zestawienie Rihanny z Chrisem Brownem wywołało ogromne kontrowersje i trudno się temu dziwić. W 2009 r. piosenkarka została pobita przez Browna, a sprawa odbiła się szerokim echem na całym świecie.

Snapchat: Reklama weszła przez pomyłkę

Rihanna postanowiła odnieść się do reklamy i zarzuciła firmie lekceważenie problemu przemocy domowej. „To już nie jest moja ulubiona aplikacja. Próbuję tylko zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Chciałabym nazwać to ignorancją, ale wiem, że nie jesteście aż tak głupi. To przynosi wstyd ofiarom, a wy zrobiliście z tego żart” – podkreśliła artystka.

Do sprawy odnieśli się już przedstawiciele Snapchata. Poinformowali, że reklama wyświetlała się tylko w USA, a została zatwierdzona w wyniku błędu. Zapewniono, że po zgłoszeniach została natychmiast usunięta. – Przykro nam, że tak się stało – przyznano

Oburzenie reklamą z Rihanną i Chrisem Brownem byli oburzeni użytkownicy, którzy mieli okazję zobaczyć kontrowersyjny materiał. Nazwali go „obrzydliwym” i także zwrócili uwagę na „brak szacunku”.

Czytaj także:

Rihanna straciła bliską osobę. Artystka opublikowała dramatyczny apel