Młody pianista Jan Lisiecki otrzymał Nagrodę Juno!

Pomimo tego, że ma tylko 23-lata, pianista jest już weteranem międzynarodowych estrad koncertowych. Jan Lisiecki otrzymał w sobotę Nagrodę Juno w kategorii Album Klasyczny Roku za Large Ensemble for Chopin: utwory na fortepian i orkiestrę, które nagrał z orkiestrą NDR Elbphilharmonie. Była to już czwarta nominacja młodego artysty!

Jan Lisiecki urodził się w 1995 roku w Calgary w Kanadzie. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 5 lat w Mount Royal College Conservatory. Z orkiestrą zadebiutował cztery lata później. Został najmłodszym w historii zwycięzcą Konkursu dla Wykonawców Koncertów w Calgary. Od tego czasu artysta regularnie koncertuje z orkiestrami kanadyjskimi i wieloma innymi.

Nagrody Juno to przyznawane corocznie dla artystów kanadyjskich statuetki, których celem jest uhonorowanie osiągnięć artystycznych i technicznych we wszystkich polach muzyki. Zwycięzców wybierają zarówno członkowie Canadian Academy of Recording Arts and Sciences, jak i panel ekspertów składający się z osób wybranych przez Canadian Academy of Recording Arts and Sciences.

Nagrodą Juno zostali uhonorowani m.in.: Anne Murray, Celine Dion, Nelly Furtado, Bryan Adams, Leonard Cohen oraz kanadyjskie trio rockowe Rush