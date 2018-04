Dolores O’Riordan przed śmiercią nagrała wiadomość. Co chciała przekazać?

Dolores O’Riordan nagrała wiadomość na poczcie głosowej na kilka godzin przed nagłą śmiercią. Wokalistka chciała przekazać kilka słów swojemu przyjacielowi, dyrektorowi wytwórni Eleven Seven. „Cześć Dan, tu Dolores. Jestem w Londynie. Jestem w Park Hyatt Hilton” – informowała.

W wiadomości, którą ujawnił portal tmz.com, Dolores O’Riordan sprawiała wrażenie zadowolonej i opowiadała o nowej wersji utworu „Zombie”, stworzonej przez grupę Bad Wolves. Ponadto artystka przyznawała, że cieszy się na myśl o zbliżającej się sesji nagraniowej. Niestety, wokalistka już nigdy nie weszła do studia. Kilka godzin później została znaleziona martwa.

Śmierć Dolores O’Riordan

Dolores O’Riordan zmarła 15 stycznia w Londynie, gdzie przebywała na krótkiej sesji nagraniowej. Artystka została pochowana na cmentarzu w Ballybricken. W czasie trwania uroczystości pogrzebowych radiostacje w całej Irlandii grały utwór The Cranberries „When You're Gone”. Jak informował Scotland Yard, nie ma podstaw, by uznać, że nagła śmierć wokalistki The Cranberries była wynikiem przestępstwa.

„The Irish Times” po śmierci artystki pisał, że w 2017 r., z powodu złego stanu zdrowia wokalistki zespół musiał odwołać część swoich koncertów.

