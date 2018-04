„Despacito” usunięte z Youtube! Ktoś zepsuł Luisowi Fonsi świętowanie 5 miliardów odsłon

Wydany 12 stycznia 2017 roku singiel „Despacito” pobił wszelkie rekordy popularności i w kwietniu tego roku doczekał się pięciu miliardów odsłon na platformie Youtube. Utwór ten oprócz milionów fanów miał jednak także wielu przeciwników. Komercyjne stacje radiowe i sąsiedzi lubujący się w głośnym puszczaniu muzyki skutecznie zniechęcali do kompozycji Luisa Fonsi przez wiele kolejnych miesięcy.

Czytaj także:

Gumowy kurczak śpiewający Despacito. To nie jest żart

Według BBC piosenka zniknęła z portalu najprawdopodobniej dzięki tajemniczemu hakerowi. Teraz po wpisaniu w wyszukiwarkę na Youtube fraz „Luis Fonsi Despacito” nie znajdziemy oryginalnego teledysku z logiem VEVO. Na miniaturze do starego linku widnieje za to kilka zamaskowanych postaci, które widzowie Netflixa skojarzą z jednym z seriali sieci. Co ciekawe, ofiarą hakerów padli także inni muzycy współpracujący z VEVO: m.in. Taylor Swift, Selena Gomez, Drake czy Shakira.

Czytaj także:

„Despacito” podczas pielgrzymki na Jasną Górę. Zakonnica ułożyła nową wersję popularnego hitu

Szalony sukces „Despacito”

Każdego lata pojawia się piosenka, która zyskuje miano wakacyjnego hitu. Utwór jest grany na niemal każdym kroku: w restauracjach, klubach czy na plaży. Każdy z nas kojarzy z pewnością „Macarenę” czy „Bailando”, które królowały jeszcze w latach 90. W ubiegłym roku mianem wakacyjnego hitu okrzyknięto utwór „Despacito” autorstwa pochodzącego z Portoryko Luisa Fonsi. Piosenka, która miała swoją premierę 13 stycznia została odtworzona na portalu Youtube ponad 5 miliardów razy. Na Youtube wciąż można znaleźć wiele parodii i różnych wersji językowych piosenki m.in. po japońsku, niemiecku czy śląsku.

Czytaj także:

Jeśli myślicie, że wszystko już było, jesteście w błędzie. Oto „Despacito” po śląsku