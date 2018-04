„Despacito” usunięte z Youtube! Ktoś zepsuł Luisowi Fonsi świętowanie 5 miliardów odsłon

Wydany 12 stycznia 2017 roku singiel „Despacito” pobił wszelkie rekordy popularności i w kwietniu tego roku doczekał się pięciu miliardów odsłon na platformie Youtube. Utwór ten oprócz milionów fanów miał jednak także wielu przeciwników. Komercyjne stacje radiowe i sąsiedzi lubujący się w głośnym puszczaniu muzyki skutecznie zniechęcali do kompozycji Luisa Fonsi przez wiele kolejnych miesięcy.

Według BBC piosenka zniknęła z portalu najprawdopodobniej dzięki tajemniczemu hakerowi. Teraz po wpisaniu w wyszukiwarkę na Youtube fraz „Luis Fonsi Despacito” nie znajdziemy oryginalnego teledysku z logiem VEVO. Na miniaturze do starego linku widnieje za to kilka zamaskowanych postaci, które widzowie Netflixa skojarzą z jednym z seriali sieci. Co ciekawe, ofiarą hakerów padli także inni muzycy współpracujący z VEVO: m.in. Taylor Swift, Selena Gomez, Drake czy Shakira.

Szalony sukces „Despacito”

Każdego lata pojawia się piosenka, która zyskuje miano wakacyjnego hitu. Utwór jest grany na niemal każdym kroku: w restauracjach, klubach czy na plaży. Każdy z nas kojarzy z pewnością „Macarenę” czy „Bailando”, które królowały jeszcze w latach 90. W ubiegłym roku mianem wakacyjnego hitu okrzyknięto utwór „Despacito” autorstwa pochodzącego z Portoryko Luisa Fonsi. Piosenka, która miała swoją premierę 13 stycznia została odtworzona na portalu Youtube ponad 5 miliardów razy. Na Youtube wciąż można znaleźć wiele parodii i różnych wersji językowych piosenki m.in. po japońsku, niemiecku czy śląsku.