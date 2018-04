Ten utwór kilkanaście lat temu nucił każdy. Teraz zespół ogłosił reaktywację

W 2003 roku utwór „Jak zapomnieć” grupy Jeden Osiem L szturmem zdobył listy przebojów. Słowa „ile dałbym, by zapomnieć Cię, Wszystkie chwile te, które są na nie” nuciła wówczas cała Polska. Piosenka stała się również obiektem krytyki ze strony fanów oraz wykonawców hip-hopu, którzy uważali, że muzyka Jeden Osiem L to hiphopolo, które nie pasuje do hip-hopowego stylu a wręcz go ośmiesza. Mimo tego, album grupy w krótkim czasie uzyskał status Złotej Płyty. Z kolei singiel Kilka chwil wydany w 2007 roku był przez dwa miesiące najczęściej granym polskim utworem w rozgłośniach radiowych. Po kilkuletniej przerwie w 2014 roku zespół wydał nową płytę „Dekada” , która jednak przeszła bez echa.

Teraz jednak zespół zapowiedział prawdziwą reaktywację. Trzy tygodnie temu grupa w składzie Łukasz (wokalista) oraz Chris Toffson (kompozytor i producent wszystkich dotychczasowych nagrań zespołu) ogłosili reaktywację. Nowy singiel zespołu pt. Zanim wszystko stracę ma już ponad 1,4 miliona odsłon w serwisie Youtube. Na początek przyszłego roku grupa planuje wydanie nowego albumu.