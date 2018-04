Ostatnie bilety na koncert Bryana Adamsa w Warszawie!

Bryan Adams nagrywa i koncertuje od niemal 40 lat. W tym czasie sprzedał dziesiątki milionów płyt, a jego występy wciąż przyciągają tłumy. Nic dziwnego – artysta na stałe zapisał się w historii rocka, ma na koncie Grammy, nominacje do Oscara i Złotych Globów, jest też niekwestionowanym królem miłosnych ballad. “(Everything I Do) I Do It for You”, “Please Forgive Me”, “Have You Ever Really Loved a Woman?” to utwory, które podbijają serca kolejnych już pokoleń fanów na całym świecie. Kochają oni Adamsa za jego muzyczny talent, ale i za to, jakim jest człowiekiem – stroniącym od skandali, pełnym pasji fotografem i zaangażowanym aktywistą społecznym. Gdziekolwiek się pojawia, Bryan Adams wywołuje wielki entuzjazm. Nie inaczej będzie w Warszawie, gdzie 5 maja artysta zagra koncert w ramach trasy The Ultimate Tour, promującej najnowszą płytę “Ultimate”.

To już naprawdę ostatnia szansa, aby zdobyć wejściówki na koncert kanadyjskiej gwiazdy rocka – dostępne są jeszcze nieliczne miejsca stojące na płycie oraz dodane właśnie miejsca siedzące na trybunach, w sektorach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie sceny. Szczegółowe informacje o biletach na koncert Bryana Adamsa znaleźć można na stronie www.eventim.pl.