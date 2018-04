Szwedzki DJ Avicii nie żyje. Policja komentuje wyniki sekcji zwłok

CNN powołując się na informacje funkcjonariusza omańskiej policji podało, że dwie sekcje zwłok nie wykazały niczego podejrzanego. Oznacza to, że policja wykluczyła możliwość popełnienia przestępstwa i udział osób trzecich w śmierci muzyka. W Omanie przebywa obecnie brat Tima Berlinga, który pojechał na Półwysep Arabski, aby wyjaśnić okoliczności śmierci swojego krewnego. Media przypominają, że od dawna było głośno o problemach zdrowotnych szwedzkiego muzyka. Avicii w przeszłości cierpiał na ostre zapalenie trzustki, które częściowo spowodowane było jego stylem życia. W 2014 roku przeszedł operację usunięcia pęcherzyka żółciowego. Po operacji odwołał tournee, by odzyskać siły. Od 2016 roku przestał koncertować, ale dalej tworzył w studiu. Na ostatnich zdjęciach zrobionych muzykowi, do których dotarł portal TZM widać, jak DJ bawi się na jachcie w towarzystwie swoich znajomych.

Niespodziewana śmierć w Omanie

„Z głębokim smutkiem pragnę poinformować o śmierci Tima Berglinga, znanego jako Avicii. Został znaleziony martwy w Maskacie, w Omanie w piątek 20 kwietnia. Jego rodzina jest wstrząśnięta. Prosimy wszystkich o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Dianę Baron, której oświadczenie cytuje „Billboard”.Urodzony w Szwecji Avicii zasłynął na świecie takimi hitami jak „Wake Me Up!” „The Days”,„Hey Brother”, „Addicted to You” czy „You Make Me”. Zdobywał najbardziej prestiżowe muzyczne wyróżnienia, w tym MTV Music Awards czy Billboard Music Award.

Miejsce 1.

1,4 miliarda wyświetleń - "Wake Me Up"



Miejsce 2.

357 mln wyświetleń - "Waiting For Love"



Miejsce 3.

344 mln wyświetleń - "Hey Brother"



Miejsce 4.

320 mln wyświetleń - "The Nights"



Miejsce 5.

306 mln wyświetleń - "Levels"



Miejsce 6.

229 mln wyświetleń - "I Could Be the One"



Miejsce 7.

222 mln wyświetleń - "Addicted To You"



Miejsce 8.

140 mln wyświetleń - "The Days"



Miejsce 9.

101 mln wyświetleń - "You Make Me"



Miejsce 10.

95 mln wyświetleń - "Seek Bromance"