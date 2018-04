8 artystów walczy o występ na TLFO!

Fani wciąż mogą zadecydować, kto w czerwcu wystąpi na tej samej scenie co Santana, Alvaro Soler, Europe czy The Stranglers. Internetowe głosowanie w III etapie konkursu wyłoni finałową czwórkę, spośród której zwycięzcę wybierze jury. Poznajcie wykonawców, którzyznaleźli się w półfinałowej ósemce!

Event Urizen - heavymetalowy band z Katowic, który wydał już jedną płytę - “Revolution” - nawiązującą stylem do New Wave of British Heavy Metal. Chłopaki koncertują w Polsce i u naszych zagranicznych sąsiadów, ale zdecydowanie mają apetyt na więcej!

Warsaw Gun - rockowa formacja ze stolicy, która inspiracji szuka w świetnych dla polskiej muzyki latach 80. Zadziorne gitarowe riffy, melodyjne solówki klawiszy i sekcja rytmiczna, która sięga do rock and rolla, ale też swingu i reggae - taka mieszanka daje kopa!

Dosłowny - alternatywny pop brzmi nudno? Nic z tych rzeczy! Sami mówią o sobie: “destylujemy ciężki groove Led Zeppelin i mieszamy go z ekstraktem z melodyjności Justina Biebera”. Geniusz czy profanacja? Warto się przekonać.

Set The Point - śląscy przedstawiciele nurtu pop rock/alternative. Choć są dopiero na początku kariery, dwukrotnie supportowali już brytyjski zespół ROOM 94 i dwukrotnie sami wyruszyli w akustyczną trasę koncertową. Obecnie pracują nad debiutancką płytą. Prawdziwy powiew świeżości!

Iga Kozacka - jedyna solistka wśród artystów, którzy dostali się do III etapu LOS. Choć jej kariera jeszcze na dobre się nie rozkręciła, już ma na koncie pokaźną liczbę nagród i wyróżnień. Niestraszna jej Osiecka, Zaucha ani Niemen. Jej głos w stylistyce soul i R&B po prostu uwodzi.

Batalion d’Amour - świetni muzycy i utalentowana, żywiołowa wokalistka - tak w skrócie brzmi ich przepis na sukces. W 2016 roku wydali album “Fenix” dystrybuowany na świecie i promowany w Europie. “Teraz Rock” ocenił krążek na 4,5 gwiazdki z 5 możliwych. Oni nie osiadają jednak na laurach i chcą kolejnych zwycięstw!

Starszy Pan - członkowie tej formacji za młode talenty się nie uważają, ale na pewno są talentami bardzo obiecującymi. Słodko-gorzkie teksty łączą ze szlachetną prostotą ponadczasowych harmonii w stylu gypsy swing.

Wiewiórka na Drzewie - zdobywcy dzikiej karty od jury. W ciągu 10 lat istnienia zespół zagrał ponad 200 koncertów w Polsce i za granicą, dorobił się własnej, leśnej sceny na Przystanku Woodstock, a nawet powołał do życia cykliczną imprezę charytatywną “Hałas Miasta” w rodzinnych Gliwicach. Ska w ich wykonaniu porwie każdego!

Głosowanie trwa do 20 maja za pośrednictwem stronywww.lifeonstage.onet.pl. Tam też znajdują się utwory i bardziej szczegółowe informacje o każdym z wykonawców.

Zwycięzca Life On Stage wystąpi na Tauron Life Festival Oświęcim 15 czerwca 2018 roku, podobnie jak Santana, Alvaro Soler, Blue Cafe i Vera Jonas Experiment. Kolejnego dnia na scenie TLFO pojawią się Europe, The Stranglers, L.U.C. i Rebel Babel, Totemo oraz czołówka polskiego rocka niezależnego w ramach wyjątkowego projektu Punk Alive. Bilety na festiwal dostępne są na stronie www.lifefestival.pl oraz na www.eventim.pl.