Były wokalista Oasis spotkał się ze swoją córką. Po raz pierwszy od 19 lat

45-letni obecnie Liam Gallagher mieszkał ze swoją córką i jej matką Lisą Moorish przez dwa pierwsze lata po jej urodzeniu. Później para rozstała się, a mała Molly została z mamą. Gallagher ogłosił szczęśliwą wiadomość za pośrednictwem Instagrama, zamieszczając zdjęcie z córką oraz dwoma synami – 18-letnim Lennonem i 16-letnim Genem. Matkami dwóch synów piosenkarza są Patsy Kensit i Nicole Appleton.

Zdjęcie udostępniła też na swoich profilach sama Molly. "As you were" – dopisała w komentarzu, odnosząc się do popularnego albumu swojego ojca "Wonderwall".

W wywiadach prasowych udzielonych lata wcześniej Gallagher tłumaczył, że nie mógł zostać w życiu Molly, ponieważ nie dogadywał się z jej matką. – Dziewczyna nie była jednak dla mnie problemem – zapewniał Gallagher. Miała dobrą opiekę, ciuchy, jedzenie, chodziła do dobrych szkół. Kupiłem im dom. Myślę, że było jej najlepiej z mamą –

We wtorek Liam Gallagher był supportem przed koncertem grupy The Rolling Stones w Londynie.