OFF Festival 2018. Jakich artystów zobaczymy w tym roku?

„Już nie obrażam się na kolegów i znajomych, którzy chcą jeździć na inne festiwale, bo wiem, że na OFFie i tak spotkam tysiące ludzi myślących i czujących podobnie do mnie. Takich, którzy lubią wyzwania, których cieszą eksperymenty, którzy nie boją się ryzyka. Takich, którzy kochają muzykę. Do zobaczenia!” – pisze dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek. Trzeba jeszcze kogoś zachęcać? Wystarczy poznać tegorocznych artystów, których będziemy mieli szansę zobaczyć!

M.I.A.

27 kwietnia na oficjalnym facebooku OFF Festivalu ogłoszone zostało, że M.I.A. zagości do Katowic. „M.I.A. jest równie niepokorna, niemożliwa do sklasyfikowania w świecie dźwięków. Jej wydany w 2005 roku debiut »Arular« mienił się wszystkimi barwami londyńskiego undergroundu – od egzotycznych brzmień z zamorskich krain po hip-hop i electro. Długą więc drogę przeszła do ostatniej póki co płyty, czyli przebojowej »AIM« (2016), która powstała przy współpracy m.in. z Diplo i Skrillexem, baronami EDM. Ale styl muzyczny to rzecz drugorzędna, bo ton całości i tak zawsze nadaje ona. M.I.A. to artystka, której naprawdę zależy – i doskonale to słychać” – czytamy.

Autorką rewolucyjnych tekstów, kompozytorką, producentką i projektantką mody zachwycony jest Rojek, który przyznał w programie Katarzyny Janowskiej „Rezerwacja”, że Mathangi Arulpragasam udało się połączyć „sukces artystyczny i komercyjny”. – Ma swój rebeliancki wymiar, który odpowiada „Offowi”, a jednocześnie komercyjny, który czyni ją jednym z najważniejszych artystów tego festiwalu – podkreślał.

Charlotte Gainsbourg

Brytyjsko-francuska aktorka i piosenkarka jako wokalistka zadebiutowała w wieku 13 lat wspólnie ze swoim ojcem Sergem Gainsbourgiem. Kariera aktorska artystki jest niezwykle udana – za swoją rolę w „Antychryście” Larsa von Triera otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Jako piosenkarka zachwyca oryginalnością i charyzmą. W Katowicach spodziewać się możemy emocji takich jak gniew i smutek – zupełnie jak na płycie „Rest”. Inspiracją dla stworzenia albumu były kultowe soundtracki do „Carrie”, „Lśnienia” czy „Rebeki”, a goszczą na nim m.in. Paul McCartney, czy Guy-Manuel de Homem-Christo z Daft Punk.

Grizzly Bear

Formację idealnie zapowiada sam OFF Festival klasyfikując ją jako jednocześnie rozwijającą tradycję amerykańskiego folku, pozostając przy tym najpilniejszym uczniem The Beach Boys i łącząc ambicję z przebojowością, a wpływy jazzu i art rocka z muzyką pop. Drugi album zespołu zatytułowany „Yellow House” uznany był za jedną z najlepszych płyt 2006 roku według „Pichforka” i „The New York Times”. Kolejne płyty, łącznie z wydaną w 2018 roku „Painted Ruins” tylko to potwierdziły.

Jon Hopkins

Angielski producent i muzyk, który tworzy i wykonuje muzykę elektroniczną, a karierę swoją rozpoczął grając na keyboardzie dla Imogen Heap. Później wyprodukował lub współtworzył albumy m.in. Briana Eno, Coldplay czy Davida Holmesa. Współpracował też z Davidem Lynchem, Zucchero i Kings Creosete. Nagrywał muzykę filmową i budował karierę jednego z najważniejszych producentów nowej elektroniki na Wyspach. „Melodie snujące się na pograniczu jawy i snu oraz czyste, przestrzenne, szlachetne brzmienie, wydestylowane na nominowanym do Mercury Prize albumie „Immunity” (2013), to jego znaki rozpoznawcze” – piszą organizatorzy OFF Festivalu.

W tym roku na OFF Festivalu wystąpią także: Ariel Pink, Zola Jesus, Aurora, Turbonegro, Clap Your Hands Say Yeah, Marlon Williams, John Maus, ...And You Will Know Us by the Trail of Dead, Big Freedia, David August, Egyptian Lover, Le Mystere Des Voix Bulgares (The Mystery of the Bulgarian Voices), Oxbow, Bishop Nehru, King Ayisoba, Housewives, Chastity Belt, Or:la, Jacques Greene, Harry Merry, Gary War, coL,The Brian Jonestown Massacre, The Mystery Lights, DJ Paypal & DJ Taye, Wednesday Campanella, Sensations’ Fix, Hańba!, Furia, The Como Mamas, Coals, Moses Sumney, Yasuaki Shimizu, Yellow Days, Legendarny Afrojax, Adam Strug, ARRM, Wojciech Bąkowski, Nanook Of The North, Bass Astral x Igo, Sorja Morja, Skalpel Big Band oraz Sonbird.

OFF Festival 2018 odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Karnety trzydniowe w cenie 330 złotych kupić można już w OFF Sklepie. Cena obowiązuje do 10 czerwca lub do wyczerpania biletów z trzeciej puli. Nie są jeszcze dostępne bilety jednodniowe. Z kolei miejsce na polu namiotowym kosztuje 70 złotych.

OFF Festival

W styczniu 2012 OFF Festival został doceniony zdobywając prestiżową nagrodę European Festival Award w kategorii Najlepszy Festiwal Średniej Wielkości. W tym samym roku serwis Pitchfork wyróżnił OFF Festival umieszczając go na liście 20 najważniejszych festiwali letnich na świecie.

Organizatorzy wraz z uczestnikami festiwalu minimalizują wpływ na środowisko korzystając z energii odnawialnej, segregując śmieci oraz podając żywność na biodegradowalnych naczyniach. W 2013 roku zostało to docenione, a OFF Festiwal został uznany za festiwal przyjazny środowisku naturalnemu zdobywając międzynarodową nagrodę Green’n’Clean.