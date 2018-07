Oto 100 najlepszych piosenek XXI wieku wg magazynu Rolling Stone

Dziennikarze magazynu „Rolling Stone” o pomoc przy kompilacji listy 100 najlepszych piosenek XXI wieku poprosili muzyków, producentów, ekspertów i dziennikarzy muzycznych. W tytule listy podkreślono, że to wybór utworów z tego stulecia „najlepszych do tej pory”. Dziennikarze nie kryją, że lista ta jest jedynie tymczasowa i najprawdopodobniej z biegiem czasu spora część z obecnych na niej piosenek wypadnie z obiegu i ustąpi miejsca nowym hitom.

Pierwsza dziesiątka stworzonego przez „Rolling Stone” rankingu pokazuje panujące obecnie trendy muzyczne. Dominują piosenki mające swoje korzenie w kulturze afroamerykańskiej, czerpiące z hip-hopu, nagrywane przez muzyków-celebrytów. W pierwszej dwudziestce nie zabrakło jednak też takich gwiazd jak Amy Winehouse, David Bowie czy Adele. Poniżej publikujemy wybrane utwory z listy oraz pierwsze 10 miejsc razem z teledyskami.

97. Phoenix – “1901”

94. Kanye West – “Jesus Walks”

82. The Shins – “New Slang”

77. LCD Soundsystem – “Losing My Edge”

73. The Rapture – “House of Jealous Lovers”

72. Migos – “Bad and Boujee”

71. Carly Rae Jepsen – “Call Me Maybe”

64. Kendrick Lamar – “DNA”.

59. Cardi B – “Bodak Yellow”

56. Radiohead – “Weird Fishes / Arpeggi”

53. Grimes – “Oblivion”

47. Childish Gambino – “Redbone”

44. Eminem – “Stan”

41. Johnny Cash – “Hurt”

38. Beyoncé – “Formation”

34. The Killers – “Mr. Brightside”

33. Radiohead – “Idioteque”

31. Arcade Fire – “Wake Up”

27. OutKast – “B.o.B”.

26. Drake – “Hotline Bling”

20. Amy Winehouse – “Rehab”

16. LCD Soundsystem – “All My Friends”

13. Kendrick Lamar – “Alright”

Miejsce 1.

Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z



Miejsce 2.

M.I.A. - Paper Planes



Miejsce 3.

The White Stripes - Seven Nation Army



Miejsce 4.

OutKast - Hey Ya!



Miejsce 5.

JAY-Z - 99 Problems



Miejsce 6.

Yeah Yeah Yeahs - Maps



Miejsce 7.

Kanye West - Runaway



Miejsce 8.

Adele - Rolling in the Deep



Miejsce 9.

Lorde - Royals



Miejsce 10.

The Strokes - Last Nite