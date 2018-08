Wybierasz się na Hip Hop Kemp 2018? Polska policja ma dla ciebie kilka wskazówek

W Hradec Kralove od 23 do 25 sierpnia 2018 roku odbędzie się festiwal „Hip Hop Kemp 2018”. Z przekazanych informacji przez czeską Policję wynika, że wiele osób z Polski wybiera się na tą imprezę. Dlatego też policjanci z Hradec Kralove przygotowali kilka ważnych informacji dla wszystkich udających się na to wydarzenie.Ważne jest, by osoby udające się do Hradec Kralove wcześniej zapoznały się z przygotowaną ulotką, która zawiera informacje dla obywateli polskich o tematyce karnoprawnej w Republice Czeskiej. Wszystko po to, aby uniknąć wszelkich nieporozumień lub naruszeń prawa czeskiego.

Czym jest Hip Hop Kemp?

Hip Hop Kemp to międzynarodowy, coroczny festiwal, odbywający się nieprzerwanie od 2002 roku. Jak sama nazwa wskazuje, skupia się na przedstawieniu kultury hip-hopowej w jej najszerszym aspekcie. Poza koncertami gwiazd muzyki rap, uczestnicy tej kilkudniowej imprezy mogą obejrzeć pokazy breakdance, tworzonego na żywo graffiti, posłuchać najlepszych beatboxerów i zobaczyć utalentowanych skejtów. Według Wikipedii Hip Hop Kemp to najpopularniejsze zagraniczne wydarzenie muzyczne wśród Polaków. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 23-25 sierpnia.