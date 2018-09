Polak oczarował jury ukraińskiego X-Factora. „Twój głos jest bardzo seksowny”

Szymon Grzybacz z Krakowa to odkrycie ukraińskiej wersji programu X-Factor. 21-letni Polak podczas castingu we Lwowie wykonał utwór „Wicked Game” Chrisa Isaaka. Choć jego krótka rozmowa z jurorami tego nie zapowiadała, popisał się wyjątkowo pięknym głosem. Potrafił śpiewać zarówno bardzo głęboko, czym oczarował zwłaszcza jedną z jurorek, jak i wysoko, co podobało się ukraińskiej publiczności. Za swoje wykonanie otrzymał cztery głosy na „tak” i przeszedł do kolejnych etapów tego, znanego także w naszym kraju, talent show. Usłyszał też, że jego głos jest „bardzo seksowny”. Inny z jurorów komplementując Polaka stwierdził, że zarówno on, jak i jego rodzinny Kraków, pozostawiają bardzo pozytywne wrażenie. Posłuchajcie sami, wykonanie Szymona Grzybacza oraz jego rozmowę z jury zamieszczamy poniżej.

