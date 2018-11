Już dziś gala MTV EMA. Jak wyglądają garderoby gwiazd i zaplecze imprezy?

MTV Europe Music Award to gala muzyczna, której gospodarzem – jak sama nazwa wskazuje, jest MTV Europe. Transmitowana na żywo od 1994 roku jest oglądana przez miliony fanów muzyki popularnej na kontynencie. Do zgarnięcia na tej ceremonii jest kilkanaście statuetek w kategoriach głównych, takich jak: najlepszy zespół, najlepszy wykonawca popowy, najlepsza piosenka, najlepszy wykonawca alternatywny. Do tego dochodzą kategorie, które nie mają swojego stałego miejsca w plebiscycie, np. dla najlepszego artysty pod względem koncertów. Ważną nagrodą jest także ta przyznawana za najlepszy teledysk. Najczęściej nagradzanym na EMA artystą jest jak dotąd Eminem. Po nim kolejne miejsca zajmują Lady Gaga i Britney Spears.

