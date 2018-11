Raperowi 6ix9ine grozi dożywocie. „Gangsterską pozą promuje muzykę. Nie czyni to z niego przestępcy”

Tekashi 6ix9ine i jego czterech znajomych trafili do aresztu w niedzielę 18 listopada. Wśród 17 postawionych im zarzutów znajdują się m.in. wymuszenia, nielegalne posiadanie broni i handel narkotykami. Na sytuację rapera dodatkowo negatywnie wpływa fakt, że znajdował się on na zwolnieniu warunkowym. Poprzednio stawał przed sądem w sprawie o przestępstwo seksualne z udziałem osoby nieletniej oraz z powodu sprzeczki z funkcjonariuszem policji. Po zsumowaniu wszystkich przestępstw, wykonawca może pójść do więzienia na co najmniej 32 lata. W najgorszym dla niego scenariuszu mógłby trafić za kratki już na resztę życia.

6ix9ine jest kojarzony z nowojorskim gangiem Nine Trey Bloods, odpowiedzialnym za liczne napady z bronią i strzelaniny z tego roku. Prawnik rapera utrzymuje jednak, że jego klient jest „całkowicie niewinny”. W wydanym w tej sprawie oświadczeniu podkreśla, że artysta kreuje jedynie swój wizerunek gangstera dla lepszej sprzedaży swoich płyt i fakt ten nie czyni z niego członka organizacji przestępczej.

Adwokat Lance Lazzaro dodaje, że Daniel Hernandez nigdy nie był aktywnym członkiem gangu, zatrudniaj jedynie jego członków do ochrony i „spraw menadżerskich”. Z oświadczenia dowiadujemy się, że Tekashi 6ix9ine stał się nawet „ofiarą” gangsterów i podejmował kroki zmierzające do zdystansowania się od jego członków. Obecnie raper przebywa w areszcie, w oczekiwaniu na początek procesu.