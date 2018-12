Spotify podsumował 2018 rok. Jakich piosenek najczęściej słuchaliśmy?

Koniec roku to czas podsumowań. Z danych Spotify wynika, że polscy użytkownicy serwisu najchętniej słuchali utworu „Tamagotchi” Taconafide. Na drugiej pozycji w zestawieniu znalazła się piosenka Dawida Podsiadły pt. „Małomiasteczkowy”. Utwór „Początek" w wykonaniu Dawida Podsiadły, Krzysztofa Zalewskiego i Korteza jest na trzecim miejscu. Na kolejnych zaś pojawiły się zagraniczne przeboje. Na czwartej pozycji jest „In My Mind” duetu Dynoro i Gigi D’Agostino. Pierwszą piątkę zamyka „One Kiss" w wykonaniu Calvina Harrisa i Dua Lipy.

Wśród pięciu najpopularniejszych na polskim Spotify artystów znaleźli się Taco Hemingway, Quebonafide, Taconafide, Dawid Podsiadło i Imagine Dragons. Z kolei albumy, które cieszyły się największym zainteresowaniem to Taconafide „Soma 0,5 mg", Dua Lipa „Dua Lipa", Dawid Podsiadło „Małomiasteczkowy", Taco Hemingway „Café Belga", Otsochodzi – „Nowy Kolor”.

Calvin Harris, Dua Lipa "One Kiss"



Dynoro, Gigi D'Agostino "In My Mind"



Kortez, Podsiadło, Zalewski "Początek"



Dawid Podsiadlo "Małomiasteczkowy"



Taconafide "Tamagotchi"Czytaj także:

