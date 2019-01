Grammy Awards 2019 poprowadzi popularna wokalistka. Zobaczcie, jak ogłaszała tę informację

61. ceremonia rozdania Grammy Awards odbędzie się 10 lutego. Najwyższy czas więc, abyśmy poznali osobę odpowiedzialną za poprowadzenie gali. W tym roku organizatorzy postawili na jedną z najczęściej nagradzanych w tym plebiscycie artystek. Zdecydowali też, że tak istotna postać zasługuje na specjalną prezentację.

W opublikowanym m.in. na Youtube 9-minutowym nagraniu możemy oglądać dokładny moment, w którym Alicia Keys dowiaduje się o wybraniu jej na gospodynię gali Grammy Awards 2019. Następnie autorka hitów takich jak „Fallin”, „Girl on Fire” czy „Empire State of Mind (Part 2) Broken Down” pokazała reakcje swoich najbliższych. Wśród zaskoczonych osób jest m.in., jej mąż – znany producent Swizz Beats oraz córka, która rozbraja mamę pytaniem „czym są te Grammy”.

– Wiem jak to jest być na tej scenie i wiem, jak to jest czuć dumę z wykonanej pracy i rozpoznawalności, która pojawiła się w zamian – mówiła. – Jestem wdzięczna za możliwość sprowadzenia tego światła i tej energii. To mój pierwszy raz, to wspaniałe i naprawdę myślę, że to nadeszło w idealnym momencie. Szczerze, jestem naprawdę podekscytowana – mówiła.

