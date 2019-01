Darude jedzie na Eurowizję! Wystąpi w duecie jako reprezentant Finlandii

Nie oszukujmy się – nikt z nas nie zna więcej niż jednej piosenki Darude. Jego twórczość dla większości śmiertelników zaczyna się i kończy na „Sandstorm”. Nikomu to nigdy nie przeszkadzało i nie ma potrzeby, by zmieniać ten stan.

Swego czasu na YouTube Darude i „Sandstorm” pojawiały się dosłownie wszędzie, stanowiąc jeden z najczęściej pojawiających się komentarzy. W złym tonie było wręcz, gdy ktoś nie podał dokładnie tych dwóch słów, kiedy pojawiało się pytanie o tytuł dowolnego utworu.

W eliminacjach do tegorocznego konkursu Eurowizji Darude nie wystartuje jednak sam. Towarzyszył mu będzie wokalista Sebastian Rejman, znany z zespołu The Giant Leap. Rejman jest też aktorem i prezenterem telewizyjny. Występował w serialach Puls” i „Ex-onnelliset”.

Darude, jeżeli już trzeba go przedstawiać, to jeden z najbardziej znanych na świecie DJ'ów i producentów. Jego „Sandstorm” z 1999 roku znany jest na całym świecie. Klip do tego utworu tylko na YouTube obejrzało ponad 100 milionów osób. Jego debiutancki album właśnie z tym singlem rozszedł się w milionie egzemplarzy. Muzyk wydał w sumie cztery płyty.