Znany amerykański raper zatrzymany przez służby imigracyjne. „Jego publiczny image był fałszywy”

Abraham Joseph, czyli 21 Savage, trafił do aresztu Immigration and Customs Enforcement (ICE) w stanie Georgia. Służby poinformowały także, że przed sądem stanowym rozpoczęto już procedurę ekstradycji. Urzędnicy imigracyjni wyjaśniają, że wbrew powszechnej opinii popularny raper nie jest Amerykaninem, lecz obywatelem Wielkiej Brytanii. Do Stanów Zjednoczonych przybył co prawda legalnie w 2005 roku, ale jego wiza wygasła już rok później i nie została odnowiona aż do dziś.

21 Savage to w USA popularny twórca. Jego pierwsza płyta dotarła do drugiego miejsca listy Billboard 200, teledyski z jego udziałem notują miliony wyświetleń na YouTube. Większość fanów tego muzyka bez wahania stwierdziłaby, że pochodzi on z Atlanty w stanie Georgia. Raper wielokrotnie w wywiadach opowiadał zresztą o swoim dzieciństwie w Stanach. – Jego osobowość publiczna była całkowicie fałszywa – podsumował całą sprawę rzecznik ICE w rozmowie z CNN.

Czytaj także:

Bow Wow aresztowany. Jego adwokat twierdzi, że raper był ofiarą