Nie żyje Peter Tork, wokalista The Monkees

Informację o śmierci piosenkarza przekazała jego siostra Anne Thorkelson. Rodzina nie podaje, jaka była przyczyna śmierci artysty, ale wiadomo, że w 2009 roku muzyk zachorował na rzadki nowotwór języka.

The Monkees to amerykański kwartet pop-rockowy, który powstał w Los Angeles w 1966 roku. Popularność zdobył dzięki występom w telewizji NBC w programie o tym samym tytule. Grupa została rozwiązana w 1970 roku, ale od tego czasu kilkakrotnie usiłowała powracać na rynek. Współczesna publiczność kojarzy The Monkees m.in. z napisanego przez Neila Diamonda hitu „I'm a Believer” , którego cover znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu „Shrek” .