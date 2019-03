Dawid Podsiadło zdominował Fryderyki 2019. Do kogo jeszcze trafiły statuetki?

W sobotę 9 marca poznaliśmy laureatów Fryderyków! Najwięcej statuetek otrzymał Dawid Podsiadło, który triumfował aż w 4 kategoriach. Dodatkowo jego album „Małomiasteczkowy” został wyróżniony za Najlepszą Oprawę Graficzną, a klip do utworu „Początek” otrzymał Fryderyka za teledysk roku. W kilkugodzinnej ceremonii uczestniczyło ponad 5 tys. widzów, a transmisję z gali prowadziła stacja TVN. W niedzielę drugi dzień wydarzenia, FRYDERYK.Festiwal.

Jubileuszowa, 25. edycja Fryderyków odbyła się w Katowicach w zmienionej formie. Wydarzenie po raz pierwszy miało charakter otwarty - show z tysiącami widzów zorganizowano w futurystycznej przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Tego wieczoru Akademia Fonograficzna ZPAV przyznała nagrody artystom nominowanym w 23 kategoriach Muzyki Rozrywkowej i Jazzu. Poznaliśmy m.in. autora roku, którym został Dawid Podsiadło, a także albumy roku w takich kategoriach jak Pop Alternatywny (Mela Koteluk „Migawka”, producent: Marek Dziedzic), Rock (Lao Che „Wiedza o społeczeństwie”, producenci: Piotr „Emade” Waglewski i Filip „Wieża” Różański), Alternatywa (Nosowska „Basta”, producent: Michał Fox Król), Pop (Dawid Podsiadło „Małomiasteczkowy”, producent: Bartosz Dziedzic).

Utworem Roku został „Początek” w wykonaniu Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski). Właśnie ta piosenka elektryzowała w ostatnich miesiącach fanów w całej Polsce, podbijając serca nie tylko fanów, ale i krytyków muzycznych. Z kolei za najlepszy Fonograficzny Debiut Roku uznano zespół Tulia. Publiczność z entuzjazmem zareagowała także na nagrodę w kategorii „Nowe wykonanie”, którą otrzymał Krzysztof Zalewski za album „Zalewski Śpiewa Niemena”.

Oprócz 23 statuetek w kategoriach Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Akademia Fonograficzna ZPAV przyznała także 2 Złote Fryderyki. Ich laureaci to artyści niezwykle zasłużeni dla polskiej muzyki. Skaldowie to weterani polskiego rocka, a takie utwory, jak „Prześliczna wiolonczelistka”, „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, „Nie domykajmy drzwi” to melodie, które zna większość osób w naszym kraju. Środowisko upamiętniło także przedwcześnie zmarłego, pioniera polskiego punka, reggae i muzyki alternatywnej Roberta Brylewskiego.

W trakcie kilkugodzinnej ceremonii zaśpiewali Agnieszka Chylińska, Kayah, Nosowska, Edyta Górniak, Artur Rojek, Brodka, Krzysztof Zalewski, Kortez, Ørganek, Reni Jusis, Skaldowie i Lanberry. Nie mogło zabraknąć także występu Dawida Podsiadło, którego charyzma rozgrzała katowicką publiczność.

Rozdanie nagród FRYDERYK 2019 zwieńczy wtorkowa Gala Muzyki Poważnej, która odbędzie się w zjawiskowej siedzibie NOSPR. Natomiast już w niedzielę 10 marca wydarzenie dopełni jednodniowy festiwal muzyczny FRYDERYK Festiwal. W przestrzeni MCK ponownie wystąpią najlepsi polscy artyści. Gwoździem programu będzie koncert Męskie Granie Orkiestra pod kierownictwem Ørganka z utytułowanymi gośćmi (Miuosh, Mela Koteluk, Rogucki, Kowalonek, Ostrowska, Kobra, Tomek Lipiński). Koncerty zagrają także Dawid Podsiadło, Brodka, Mela Koteluk, Łąki Łan i The Dumplings.

