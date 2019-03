Wyjątkowy koncert Bon Jovi na Stadionie Narodowym. To część trasy This House Is Not For Sale

To był wyjątkowy rok – ponad 80 koncertów oraz wprowadzenie zespołu do Rock And Roll Hall Of Fame. Europejska trasa This House Is Not For Sale to kolejne wielkie wydarzenie w ich karierze. Trasa skupia się na muzyce i piosenkach, czyli filarze działalności zespołu - który doprowadził do sprzedaży ponad 130 milionów płyt Bon Jovi. Podczas trasy zespół ma możliwość doboru repertuaru spośród 95 piosenek, który może zmieniać każdej nocy. Na pewno nie zabraknie utworów wszechczasów, takich jak: „You Give Love A Bad Name”, „It’s My Life”, „Wanted Dead Or Alive”, „Bad Medicine”,„Who Says You Can’t Go Home”, „Keep the Faith””, „Always”, „Have A Nice Day” i oczywiście „Livin’ On A Prayer”.

O BON JOVI: Dzięki znakomitej karierze od 1983 r., trwającej ponad trzy dekady, Bon Jovi zajmuje miejsce pośród światowych królów rocka. Z ponad 130 milionami sprzedanych płyt na całym świecie, ogromnym katalogiem największych przebojów i ponad 2 800 zagranych koncertów w 50 krajach dla ponad 35 milionów fanów, Bon Jovi jest doskonałym rock and rollowym zespołem. Przed światowym tournée „Because We Can” w 2013 roku, które zapewniło zespołowi najwyższy dochód pieniężny w tym roku, Bon Jovi zdobył również dwukrotnie pierwsze miejsce: w 2010 roku za najbardziej dochodową ogólnoświatową trasę koncertową „The Cirlce Tour”, podczas której zespół zarobił 201 milionów dolarów, oraz w 2008 za trasę „Lost Highway” z zarobkiem w wysokości 210.6 milionów dolarów. W kwietniu 2018 r., w wyniku głosowania, w którym zespół otrzymał ponad milion głosów od fanów, Bon Jovi został wprowadzony do Rock and Roll Hall Of Fame.

O SWITCHFOOT: Switchfoot – amerykański zespół, który od 20 lat porusza się swobodnie po świecie współczesnego rocka, ale nie daje się zaszufladkować w kategoriach gatunku. Switchfoot ma na koncie 10 albumów, wielokrotnie nagradzane single, miliony sprzedanych płyt oraz wiele nagród muzycznych, w tym GRAMMY Award. Na początku 2019 roku powrócili z 14 niezwykłymi utworami na nowej płycie „Native Tongue”.

